На Энцеладе нашли все условия для зарождения жизни

На Энцеладе есть все условия для зарождения жизни

В выбросах из разломов коры на спутнике Сатурна Энцеладе нашли отчетливые следы сложных органических молекул, содержащих много атомов углерода. Открытие можно интерпретировать как довод в пользу того, что на этом небесном теле в океане жидкой воды под многокилометровым слоем льда может существовать жизнь. Результаты изложены в журнале Nature.

Энцелад — один из крупных спутников Сатурна, его диаметр составляет 500 километров. Снаружи он покрыт льдом, толщина которого составляет в среднем 20-25 километров. Подо льдом находится океан жидкой соленой воды. На южном полюсе спутника толщина ледяной корки падает всего до 1-5 километров, и из разломов в ней бьют гейзеры, выбрасывающие в космос воду и лед. Зонд Cassini исследовал состав этих выбросов. Оказалось, что вода из гейзеров содержит соли и частицы оксида кремния, из чего можно сделать вывод о контакте с горными породами при температуре свыше 90 °C. Также были найдены простые органические соединения с молекулярной массой не более 50, которые также можно встретить на других телах, например, кометах и в межзвездной среде.

В новой работе показывается, что в выбросах также есть сложные органические молекулы. Их масса превышает 200, что в десять раз больше, чем у простейшего органического соединения — метана. «Открытие сложной органики, исходящей из океана жидкой воды, делают эту луну единственным известным телом, помимо Земли, где одновременно выполняются все базовые требования для возникновения жизни в том виде, как мы ее знаем», — говорит соавтор работы Кристофер Гленн из Юго-Западного исследовательского института в США

Авторы считают, что прямо подо льдом Энцелада находится тонкий слой, богатый органическими веществами. К сожалению, данных, собранных уже завершившим миссию аппаратом Cassini, не хватает для детального исследования этих соединений. Однако сейчас планируется сразу несколько миссий, которые должны пролететь непосредственно сквозь выбросы гейзеров и проанализировать их состав при помощи масс-спектрометра, а не по спектру света, как это делал Cassini.