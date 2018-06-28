Первый межзвездный астероид Оумуамуа оказался кометой

«Межзвездный объект» Оумуамуа оказался кометой

Находка, безусловно, запомнилась как одна из главных астрономических сенсаций 2017 года: странный, сильно вытянутый объект Оумуамуа (1I/2017 U1) пронесся через внутренние области Солнечной системы. Его траектория напоминает полет долгопериодических комет, прилетающих к нам с самых дальних окраин системы. Но по отсутствию газового хвоста следует заключить, что Оумуамуа — не комета, а астероид. Этот парадокс некоторые астрономы объяснили его «межзвездной» природой. Предположительно, объект сформировался не у Солнца, а оказался одиноким космическим странником, случайно залетевшим в нашу систему.

По мере того как Оумуамуа продолжил удаляться от нас, астрономы продолжили наблюдения за этим необычайным телом, к работе был подключен даже космический телескоп Hubble. И работа принесла неожиданный результат: в статье, опубликованной в свежем номере журнала Nature, Марко Мичели (Marco Micheli) из Обсерватории Рима и его соавторы сообщают, что удаляющийся объект неожиданно получил дополнительное ускорение.

В принципе, такой толчок ему могло придать притяжение Солнца, планет или других тел. Однако расчеты показали, что эти факторы не позволяют объяснить наблюдаемое движение Оумуамуа — и в результате ученые заключили, что ускорение ему сообщило испарение воды и других легких веществ с подогретой Солнцем стороны. Этот газовый хвост слишком слаб, чтобы его можно было различить в наши телескопы. Тем не менее, раз он существует, придется признать Оумуамуа рядовой кометой, пусть крайне необычной формы и с необычной траекторией.