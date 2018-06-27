У шмелей нашли тягу к городам

Шмели лучше чувствуют себя в городской среде

Экологи выяснили, что колонии шмелей в городе живут намного лучше, чем в сельской местности. В частности, у них выше пиковая численность, больше запасы еды, меньше паразитов, а также они производят больше раздельнополых особей и в целом существуют дольше. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Сегодня урбанизация — рост городов и соответствующей окружающей среды — это один из основных факторов, которые влияют на места обитания животных и растений. Безусловно, урбанизация влияет на распространение и разнообразие видов, однако то, как она влияет на на репродуктивный успех того или иного животного, ученые исследуют редко.

Шмели хорошо приспособились к жизни в городской среде. Благодаря спокойному поведению их считают одними из наиболее дружелюбных представителей семейства настоящих пчел (Apidae).

В новой работе ученые отловили королев земляного шмеля (Bombus terrestris) и поместили их в разной степени урбанизированные районы — от центров городов до сельской местности. Всего ученые выделили 38 таких точек между небольшим городом Бейзингсток и Лондоном. За новыми колониями наблюдали в течение десяти недель, что соответствует типичному времени существования гнезда шмелей. Каждую неделю авторы измеряли численность особей, в том числе тех, что могут размножаться, количества паразитов в гнезде, а также количество запасенного нектара и пыльцы.

Оказалось, что в гнездах, расположенные в городах, рождается больше нестерильных самок и самцов, чем в сельских. Суммарная численность «населения» также оказалась больше в городских колониях. Более того, сельские больше страдали от паразитов — шмелей-кукушек, которые проникают в гнезда, убивают королеву и выводят собственное потомство за счет усилий обычных шмелей.

Авторы пока затрудняются объяснить свои наблюдения. Они считают, что их результаты связаны с комплексом факторов, в частности, с использованием в сельской местности токсических веществ, таких как пестициды. Другой фактор состоит в том, что в городах рядом с домами люди высаживают достаточно большое разнообразие растений с разным временем цветения, в то время как в сельской местности преобладают растения с коротким периодом цветения.