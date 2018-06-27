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Роскосмос открыл сегмент МКС для сторонних экспериментов
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Роскосмос предложил проводить на МКС эксперименты на коммерческой основе 

ТАСС 1 час назад
Фото: NASA / Reuters
Роскосмос предлагает потенциальным заказчикам проводить эксперименты на российском сегменте Международной космической станции (МКС) на коммерческой основе, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" открывает возможности для партнеров и потенциальных заказчиков в проведении коммерческих космических экспериментов. Заинтересованные научные и образовательные организации могут принять участие в коммерческих программах организации научно-прикладных экспериментов на борту МКС. Эксперименты и исследования в условиях микрогравитации могут быть реализованы с использованием уже размещенной на российском сегменте МКС научной аппаратуры", — сказали в Роскосмосе.
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