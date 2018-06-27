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Физики объяснили деформацию вязаных вещей
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Физики смоделировали вязание 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
Группа французских физиков составила математическую модель, описывающую распределение энергии между петлями вязаного полотна. Модель объясняет, почему вязаные вещи могут растягиваться и возвращаться к изначальным размерам без удлинения нитей.
В отличие от тканого материала, нити в котором переплетены жестко, вязаный более подвижен. нити в нем, переплетенные петлями, скользят одна вдоль другой. При этом петли деформируются, вытягиваются, дают новые плоские и даже, при определенных способах вязки, трехмерные конфигурации.
Физики из Высшей нормальной школы во Франции сняли на видео растяжение сетки, связанной из нейлоновой лески чулочной вязкой. Проанализировав видео, ученые вывели зависимость деформации от приложенной к полотну силы; оказалось, что каждые 8 ньютонов, приложенные вдоль направления вязки, дают растяжение полотна на 17%. При этом зависимость оказалась нелинейной; растяжение полотна сильно зависит от того, в каком состоянии оно находилось до того, как сила была приложена.
Затем физики построили математическую модель вязаного полотна, учитывающую запас энергии в изогнутых частях петель. Модель предполагает, что сами нити при растяжении не удлиняются. Модель позволила предсказать изменение формы петель при растяжении.
Работа французских физиков опубликована в журнале Physical Review X.
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