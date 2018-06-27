Представлен первый дрон-трансформер

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DRAGON: первый дрон, который может менять свою форму 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Все мы привыкли к внешнему виду беспилотных дронов. У них может различаться расположения лопастей и прочие элементы, но общий вид останется неизменным. Особняком стоит новая разработка японских ученых из Токийского университета. Их дрон, получивший название DRAGON, может с легкостью менять привычную форму.
В основе конструкции «дракона» лежит несколько независимых модулей. Они соединяются через поворотные узлы с электромоторами. Однако в «хвостовых» модулях расположены специальные толчковые механизмы, которые меняют направление движения. Дрон способен растягиваться, сжиматься, «выставлять в сторону» некоторые свои элементы, а также выполнять различные акробатические трюки во время полета. Беспилотник может протискиваться в узкие проемы захватывать груз при помощи рамы, которая может трансформироваться.
Изначально дрон имеет традиционную для коптеров форму, но при необходимости меняет ее на зигзагообразную или вытягивается в длину. Сейчас у коптера лишь несколько модулей, хотя разработчики планируют увеличить их количество до 12 штук. Это позволит роботу стать еще более маневренным и принимать еще более причудливые формы. Есть и не очень приятная новость: время автономной работы опытного образца составляет всего 3 минуты, но разработчики хотят увеличить этот показатель в будущих моделях.
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