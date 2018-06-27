Девочка построила робота для поиска мусора

12-летняя девочка построила робота, который ищет в океане пластиковый мусор

Анна Ду из Андовера любит воду и часто проводит время в Бостонской гавани. По ее собственным словам, во время очередного визита в Бостон-Харбор она заметила, что на песке разбросано огромное количество пластикового мусора. Девочка попыталась собрать его самостоятельно, но ее силы быстро иссякли. Конечно, она была не первым человеком, которого привело в негодование состояние пляжа — однако именно Анна решила всерьез заняться этой проблемой. В итоге она сконструировала робота с ИК-датчиком, способного отследить в океане пластиковый мусор.

Мелкий пластиковый мусор (т. н. «микропластик») — это проблема не только Бостона, но и всего мира. Размер частиц этого мусора составляет всего примерно 5 мм, так что обычной сетью его не собрать. В Северном Ледовитом океане, к примеру, по оценкам экспертов содержится примерно 12 000 частиц микропластика на килограмм льда — это самый высокий показатель за всю историю.

Ученые используют ту же методику, что и изобретение Ду, создавая дистанционно управляемые аппараты (ROV). Пластик хорошо поглощает ИК-излучение, а потому его легко обнаружить с помощью инфракрасных датчиков. В настоящее время девочку пригласили в Young Scientist Lab, где она попробует улучшить своего робота. Следующим шагом, по задумке Анны, должны стать не подводные аппараты на дистанционном управлении, а беспроводные летательные дроны.