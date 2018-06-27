Определены генетические факторы формирования лица

Биологи выяснили, как один из видов белко́в влияет на формирование хрящей, зубов и костей. Активность различных представителей этих белков, которые ученые называют транскрипционными факторами семейства Forkhead, управляет поведением стволовых клеток на эмбриональной стадии. Результаты исследования опубликованы в журнале Development.

Форма человеческого лица зависит от того, какое положение в процессе эмбрионального развития займут хрящи, кости и зубы в жаберных дугах. Ученые знали, что у людей мутации в FOX-генах приводят к разнообразным нарушениям — от опухолей и до неспособности говорить. Каким именно образом сложная система обмена сигналами определяет судьбу клеток, оставалось загадкой. В новой работе ученые решили сконцентрироваться на формировании лица.

Чтобы разобраться с этим, авторы создали мутантную линию рыбок данио-рерио — популярного модельного организма, — у представителей которого не было части FOX-генов. В частности, у некоторых из них не было генов FOX-C, у других — FOX-F. Оказалось, что без Fox-C эмбрионы не могут сформировать хрящи в верхней части головы, а отсутствие Fox-F приводило к проблемам с образованием челюстей, зубов и хрящей в средней части головы. Дальнейшие исследования позволили выяснить, что FOX-C и FOX-F также взаимодействуют с другим важным в эмбриональный период геном — SOX9, который активирует множество других генов, участвующих в формировании хрящей.