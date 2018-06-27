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Индия решила стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
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Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне 

ТАСС 3 часа назад
Фото: NASA
Индия намерена стать лидером по добыче изотопа гелия-3, который в изобилии имеется на Луне и может стать перспективным источником энергии для Земли. Как сообщил прессе глава Индийской организации космических исследований (ИСРО) доктор Кайласавадиву Сиван, главной целью лунной миссии, которую ИСРО намерена отправить к спутнику Земли в октябре, станет поиск воды и гелия-3.
Доктор Сиван отметил, что запасы этого изотопа на Луне теоретически способны обеспечивать глобальные энергетические потребности в течение не менее 250 лет.
"Страны, обладающие возможностью доставлять этот источник с Луны на Землю, будут руководить этим процессом. Я не хочу быть просто их частью, я хочу быть впереди них, '' — цитирует в среду главу ИСРО телеканал NDTV.
По мнению Сивана, предстоящая индийская лунная миссия упрочит положение Индии среди государств и компаний, участвующих в гонке к Луне, Марсу и еще дальше во имя научных, коммерческих или военных целей.
Индия планирует отправить в октябре к спутнику Земли автоматическую экспедицию "Чандраян-2" в составе орбитального модуля и посадочного модуля с небольшим луноходом на борту, который должен высадиться в районе Южного полюса Луны. В ИСРО отмечают, что практически все лунные миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали, в основном, регионы на экваторе Луны и пока никто не пытался серьезно исследовать полюса.
Гелий-3 — побочный продукт процессов, протекающих на Солнце, на Земле его мало, поскольку планету защищает атмосфера. На Луне, которая не имеет атмосферы, в лунной пыли этого вещества, по разным оценкам, накопилось от 500 тыс. тонн до нескольких миллионов тонн. Как полагают многие эксперты, благодаря одной тонне гелия-3 можно получить энергию, эквивалентную производимой при сгорании 15 млн тонн нефти.
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