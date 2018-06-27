Загадочная сверхновая поставила астрономов в тупик

Ученые зафиксировали свет от катастрофического события в находящейся недалеко от нас галактике. Объект больше всего похож на сверхновую, но некоторые его особенности никогда раньше не наблюдались. Отчет об открытии опубликован на сервере The Astronomer's Telegram.

16 июня в рамках обзора ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) телескопы на Гавайях зафиксировал резкое повышение яркости в галактике CGCG 137-068. Найденный объект получил автоматическое название AT2018cow, благодаря чему астрономы сокращенно называют его «The Cow» (корова).

«Я никогда не видел ничего похожего в этой области Вселенной», — сказал ведущий исследователь ATLAS Стивен Смартт из ирландского Университета Квинс в Белфасте.

Обычно сверхновые набирают яркость постепенно, а пиковых значений достигают через несколько недель. Однако The Cow достиг максимума всего за три дня, а предельное значение светимости оказалось в десять раз выше, чем у типичной сверхновой. Такая большая яркость сперва даже навела ученых на мысль, что это событие произошло где-то в нашей Галактике, однако дальнейшие спектральные наблюдения позволили установить, что объект находится на расстоянии около 200 миллионов световых лет от Земли. Это не очень далеко по космологическим меркам, но гораздо дальше края нашей звездной системы.

The Cow уже наблюдали и другие телескопы. Оказалось, что он излучает во всех длинах волн — от радио— до рентгеновского диапазонов. Главным отличием от обычных сверхновых оказался спектр. В спектре у большинства астрономических объектов наблюдаются линии поглощения, которые связаны с присутствием вещества около источника. Но спектр AT2018cow оказался удивительно «гладким». У распределения энергии по длинам волн есть особенности, но никто пока не смог их сопоставить с теми, которые обычно наблюдаются у сверхновых.

The Cow уже начал тускнеть, а разгадать его поведение астрономы до сих пор не смогли. Если это действительно был взрыв сверхновой, то на таком расстоянии он должен был породить заметные гравитационные волны. Но детекторы LIGO, отвечающие за поиск этих волн, пока дорабатывают, поэтому они не работают в штатном режиме и подтвердить подобную гипотезу астрономы не могут.