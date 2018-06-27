Ученые выяснили, как неандертальцы использовали копье

Ученые выяснили особенности использования неандертальцами копья во время охоты

Неандертальцы по время охоты не метали копье в зверей, а использовали его в качестве колющего оружия с близкого расстояния. К такому выводу пришли швейцарские и немецкие ученые, сообщает на своем сайте Федеральная политехническая школа Цюриха (EPFZ).

Инженеры и антропологи исследовали обнаруженные на территории Германии два скелета ланей, живших 120 тыс. лет назад. На костях есть следы ран, полученных, как считается, во время охоты. Ученые провели баллистические эксперименты с деревянным копьем и костями современных оленей, а также с искусственным костным материалом, сравнимым по плотности и другим характеристикам с костями ланей, которые были найдены археологами.

На деревянном копье специалисты закрепили сенсоры, используемые на летающих роботах, видеокамеру, измеритель ускорения. Помимо ученых к опытам с копьем были привлечены специалисты по китайским боевым искусствам. Задача состояла в том, чтобы выяснить, какой урон способно нанести костям брошенное копье. Благодаря датчикам, была измерена скорость полета копья и энергия удара. Сопоставив эти данные с характером причиняемых повреждений, ученые сделали вывод, что неандертальцы во время охоты не бросали копье в животных, а закалывали их с близкого расстояния.