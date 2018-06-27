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На Байконуре планшеты устроят пуски ракет
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На Байконуре начнут готовить ракеты к пускам с помощью планшетов 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Цифровой документооборот введут на космодроме Байконур, а планы предстартовых работ будут направлять руководителям подразделений на специально выданные планшеты, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Ранее сообщалось, что сами космонавты несколько лет используют планшеты в качестве рабочих инструментов вместо многостраничных томов документации как на космических кораблях "Союз", так и на Международной космической станции. Помимо этого, планшеты используются экипажами для доступа к мультимедиа-центру станции.
"Планируется оснастить руководителей пусковых расчетов планшетами, чтобы у них была возможность получать актуальные планы-графики, инструкции, эксплуатационную документацию, оперативно вносить отметки о выполнении работ на площадке или указывать возникшие отклонения. Это позволит быстрее реагировать на нештатные ситуации, оперативно доводить до специалистов изменения в программе", — рассказал собеседник.
По его словам, цифровые планы-графики начали внедряться на Байконуре недавно. Остро стоит вопрос по автоматизации планирования и автоматизации работы с пусковыми контрактами. Сейчас в этих вопросах присутствует много "ручной" работы как при подготовке детальных планов работ на космодромах, так и при подготовке отчетности, уточнил собеседник.
"Особенно важно провести автоматизацию этих процессов перед началом пусковой кампании такой сложной системы как OneWeb, когда к регулярным запускам будет требоваться подготовить большое количество спутников", — сказал собеседник.
Запуски спутников планируются на российских ракетах "Союз" и "Протон".
Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.
Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, компания OneWeb LLC планирует привлечь до 3 миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.
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