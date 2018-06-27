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Японский зонд преодолел более трех млрд километров
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Японский зонд преодолел более трех миллиардов километров за три года 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Японский зонд "Хаябуса-2" после трехлетнего странствия в космосе достиг цели — приблизился к астероиду Рюгу на расстояние 20 километров, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Космический зонд был запущен в 2014 году. За три с половиной года он преодолел расстояние, составившее в общей сложности 3,2 миллиарда километров. Астероид Рюгу удален от Земли на 2,8 миллиарда километров. Его диаметр составляет около 900 метров.
Зонд пробудет вблизи астероида полтора года, за это время он трижды попытается взять пробы грунта, а затем привезти их на Землю. Первую попытку взять пробу зонд осуществит уже осенью.
Аналогичную задачу на астероиде Итокава выполнил его предшественник "Хаябуса" в 2010 году. Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.
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