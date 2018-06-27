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Facebook отказался от дронов на солнечных батареях
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Названа сумма ограничения платы наличными

Facebook не будет выпускать беспилотники на солнечных батареях 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Facebook
Компания Facebook не будет разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты Aquila. Они должны были увеличить число пользователей интернета.
Планировалось, что Aquila будут работать от солнечной энергии, передает ТАСС. Аппарат должен подниматься на высоту более 18 километров и обеспечивать подключение к Сети с помощью лазерного луча.
Разработка беспилотника была начата в 2014 году. Facebook решил закрыть предприятие по производству дронов из-за появления на рынке компаний, инвестирующих в данную технологию. Facebook будет сотрудничать, в частности, с авиастроительной корпорацией Airbus.
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