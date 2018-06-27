Twitter объявил войну ботам

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Twitter вводит новые меры борьбы с распространением спама и применением ботов 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Руководство социальной сети Twitter вводит новые меры для препятствования массовому распространению объявлений и применению учетных записей в автоматическом режиме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте сервиса микроблогов.
Как следует из документа, сотрудники соцсети усовершенствовали программные инструменты для выявления аккаунтов, которые работают в автоматическом режиме и в массовом порядке подписываются на другие учетные записи. Их быстрее переводят в режим, в котором можно лишь читать сообщения, чтобы выйти из него, пользователь должен предоставить свой номер телефона. Кроме того, теперь учет таких аккаунтов ведется в реальном времени, они быстрее исключаются из статистики, касающейся числа подписчиков других учетных записей.
Представители Twitter также усложнили регистрацию в сервисе. Для этого теперь нужно предоставить телефонный номер или адрес электронной почты и подтвердить владение ими. Вводятся также дополнительные проверки при активации аккаунта с тем, чтобы это было сложнее сделать в автоматическом режиме. По оценкам сотрудников компании, введенные ранее меры позволяют каждый день пресекать около 50 тыс. попыток сделать это.
Руководство соцсети также сообщило, что вследствие укрепления систем безопасности ее сотрудники в мае текущего года выявили за неделю более 9,9 млн аккаунтов, работавших в автоматизированном режиме или распространявших спам. В декабре 2017 года этот показатель составил 6,4 млн, а в сентябре 2017 — 3,2 млн  Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория составила около 330 млн человек в октябре 2017 года. Рыночная капитализация компании превышает $25 млрд
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