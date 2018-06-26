Денисовские люди обожали мясо

Пока об этом виде людей, открытым на Алтае, известно исключительно мало, поэтому любая новая информация важна для понимания их образа жизни.

Ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета совместно с австралийскими коллегами изучили каменные орудия из Денисовой пещеры. С помощью метода рамановской спектроскопии им удалось установить, что в основном денисовские люди использовали орудия для разделки животных и обработки шкур. Следы растительности на них встречаются много реже, что указывает на уклон диеты денисовцев в сторону животной пищи. Соответствующая статья опубликована в июльском номере Journal of Archaeological Science.

Денисовцами называют вид людей, долго живших на планете одновременно с людьми современного типа и неандертальцами. Судя по генетическим данным, примерно 5 процентов генов современных монголоидов — это результат смешения предков современных людей с денисовцами. Интересно, что денисовцы владели очень тонкой обработкой камня, включая технологии скоростного сверления, к которым наш собственный вид пришел только в неолите, через десятки тысяч лет после денисовцев. Однозначные следы этого вида известны только по Денисовой пещере на Алтае (на фото).

Авторы новой работы попытались провести функциональную атрибуцию каменных орудий из Денисовой пещеры, прояснить для обработки каких растений и животных они использовались. Для этого впервые в российском палеолитоведении был применен метод рамановской спектроскопии. В нем через образец исследуемого вещества пропускают лазерный луч с определенной длиной волны, который при контакте с образцом рассеивается. В зависимости от размеров молекул мишени рассеянный свет имеет разную длину волны (цвет). Полученные лучи с помощью линзы собирают в пучок и пропускают через светофильтр, отделяющий слабые (0,001 процента интенсивности) рамановские лучи от более интенсивных (99,999 процента) рэлеевских. «Чистые» рамановские лучи усиливаются и направляются на детектор, который фиксирует частоту их колебания.

Для спектроскопии были отобраны 18 каменных артефактов из различных по древности слоев. На 8 из 18 изученных артефактов были обнаружены микроостатки липидов, в данном случае — следов животных жиров. Растительные ткани на образцах зафиксированы в очень незначительных количествах, так же как и отдельные растительные волокна и зерна крахмала. Как отмечают исследователи, наличие единичных и смазанных микрочастиц насыщенных и ненасыщенных жирных кислот при отсутствии костных и растительных микроостатков свидетельствует, что орудия из Денисовой пещеры, использовались для обработки шкур животных.

Это указывает на то, что в хозяйстве денисовцев ведущую роль играла не растительная пища, а именно животная — а также использование шкур, добытых на охоте. Вопрос об их диете достаточно важен, поскольку, как выяснилось в последние десятилетия, первобытные люди нашего вида, также как и неандертальцы, довольно давно и в заметных количествах использовали в пищу растения, в том числе злаки. Те же неандертальцы, по всей видимости, даже варили каши из дикого ячменя.