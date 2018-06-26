Ещё
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Неопознанное» черное кольцо появилось над селом в Забайкалье: видео 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением — они были фиксированы в Польше, Великобритании, США и Казахстане.
Над забайкальским селом Чара 24 июня повисло «НЛО». Об этом сообщает информационное агентство «Чита.ру».
На видеозаписи, которая опубликована в Сети, запечатлено черное дымчатое кольцо, зависшее над населенным пунктом.
Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением — они были фиксированы в Польше, Великобритании, США и Казахстане.
Британское издание The Sun выяснило, что явление — дымовой вихрь может возникнуть при прохождении взрывной волны через дымоход, который имеет цилиндрическую форму. Кроме того, создать такие кольца можно при помощи пиротехнического оборудования.
Глава Каларского района Павел Романов рассказал «Чита.ру», что в эти дни в Чаре не было никаких взрывов или других происшествий. По его словам, все котельные после окончания отопительного сезона остановлены.
ТК «Звезда»: последние новости
МКС «приподнимется» на Землей на 700 метров ВКС приняли на сопровождение разгонный блок «Фрегат» и выведенный им на орбиту космический аппарат «ГЛОНАСС-М» Астронавт показал селфи во время выхода в открытый космос
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль414
Сын Дементьева с женой покончили с собой58
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня17
Российская художница рассказала о пытках в ДНР290
Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям35
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение