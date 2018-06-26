В небе над Забайкальем повисло «НЛО»

«Неопознанное» черное кольцо появилось над селом в Забайкалье: видео

Великобритании, США и Казахстане. Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением — они были фиксированы в Польше

Над забайкальским селом Чара 24 июня повисло «НЛО». Об этом сообщает информационное агентство «Чита.ру».

На видеозаписи, которая опубликована в Сети, запечатлено черное дымчатое кольцо, зависшее над населенным пунктом.

Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением — они были фиксированы в Польше, Великобритании, США и Казахстане.

Британское издание The Sun выяснило, что явление — дымовой вихрь может возникнуть при прохождении взрывной волны через дымоход, который имеет цилиндрическую форму. Кроме того, создать такие кольца можно при помощи пиротехнического оборудования.