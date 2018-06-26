В небе над Забайкальем повисло «НЛО»

Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением — они были фиксированы в Польше, Великобритании, США и Казахстане.
Над забайкальским селом Чара 24 июня повисло «НЛО». Об этом сообщает информационное агентство «Чита.ру».
На видеозаписи, которая опубликована в Сети, запечатлено черное дымчатое кольцо, зависшее над населенным пунктом.
Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением — они были фиксированы в Польше, Великобритании, США и Казахстане.
Британское издание The Sun выяснило, что явление — дымовой вихрь может возникнуть при прохождении взрывной волны через дымоход, который имеет цилиндрическую форму. Кроме того, создать такие кольца можно при помощи пиротехнического оборудования.
Глава Каларского района Павел Романов рассказал «Чита.ру», что в эти дни в Чаре не было никаких взрывов или других происшествий. По его словам, все котельные после окончания отопительного сезона остановлены.