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Разработана подвижная искусственная лодыжка
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Разработана искусственная лодыжка, адаптирующаяся к неровным поверхностям 

Hi-News.ru 54 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
За последние несколько десятилетий технологии протезирования конечностей заметно прогрессировали, перейдя из разряда деревянных обрубков в высокотехнологичные произведения искусства. Протезы могут быть бионическими, управляться напрямую мозгом, а также обладать рядом совсем уж удивительных особенностей, например, имитировать ощущения прикосновения и передавать их человеку. Но как бы хороши не были сегодняшние протезы, они все еще очень далеки от замены полноценных конечностей.
Главная проблема кроется в их ограниченной возможности имитировать самые тонкие движения и ощущения, которые производятся и передаются от настоящих рук и ног.
Инженеры, физиологи и робототехники Университета Вандербильта пытаются решить эту проблему. Последней их разработкой является высокотехнологичная искусственная лодыжка. В отличии от обычных искусственных лодыжек, работающих по принципу пассивной абсорбции (поглощения) толчка при ходьбе через систему пружин и набивочного материала, разработанный специалистами Университета Вандербильта прототип может адаптироваться под различные поверхности и стиль ходьбы человека. Ее движения максимально похожи на движения настоящей лодыжки. Она способна контролировать наклон и подъем стопы, что упрощает передвижение по неровным поверхностям.
Система работает благодаря мотору и приводному элементу, расположенным внутри стыка. Они управляются микрокомпьютером, который высчитывает каждое движение и каждый шаг искусственной конечности. Профессор машиностроения Университета Вандербильта Майкл Голдфарб, придумавший эту высокотехнологичную искусственную лодыжку, говорит, что подобное устройство «впервые способно адаптироваться к тому, что находится возле него». Ученый добавляет, что пользователь протеза может гораздо комфортнее передвигаться по наклонным поверхностям и лестницам, поскольку устройство «самостоятельно определяет то, что вы делаете и соответствующим образом адаптируется к этому действию».
Ножной протез с высокотехнологичной искусственной лодыжкой проверил Майк Сассер, потерявший ногу в результате автокатастрофы.
«Я испытывал уже протезы с гидравлическими лодыжками. Но они все оказались неудобными, тяжелыми и не подходили для человека, занимающегося активной жизнь. Этот же протез — полная противоположность», — прокомментировал человек.
Разработка протеза находится на ранней стадии. Сейчас для его работы требуется подключение силового кабеля питания. Однако Голдфарб и его команда работают над тем, как сделать его автономным и хотят выпустить свою высокотехнологичную искусственную лодыжку на коммерческий рынок в течение ближайших лет.
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