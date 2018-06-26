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Уникальная панда поставила ученых в тупик
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Уникальная панда странного окраса поставила ученых в тупик 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: dailymail.co.uk
Специалисты оказались не в состоянии объяснить, почему шерсть панды, проживающей на территории заповедника в китайской провинции Шэньси, имеет коричневый окрас. Об этом сообщает Daily Mail.
Панде по имени Кизаи уже девять лет, и он — единственный известный обладатель коричнево-белого окраса, находящийся под наблюдением специалистов. Животное обнаружили в дикой природе в двухмесячном возрасте. Как полагают ученые, его бросила мать.
Ранее считалось, что Кизаи — единственная панда в мире с подобной расцветкой, но позднее в этой же провинции был обнаружен ее дикий сородич с похожим мехом. Всего существует 10 записей об обнаружении панд с таким окрасом, и все они были замечены в одной китайской провинции.
В июне был учрежден исследовательский центр для изучения феномена коричневого окраса больших панд. Специалисты надеются, что группа ученых сможет понять, по какой причине Кизаи имеет столь уникальный окрас. Зоологи не препятствуют спариванию панды с другими представителями, так как планируют изучить, каким будет его потомство.
В дикой природе обитает около 1,6 тысячи гигантских панд, в зоопарках и специализированных центрах — около 300 особей.
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