Почему в космосе «пахнет горелым» 

Это может показаться странным, но относительно пустые участки Вселенной тоже имеют свой «запах». Во всяком случае, так кажется тем, кто побывал на орбите.
Космос — или космическое пространство — не есть абсолютная пустота. Он имеет, пусть и в крайне низкой плотности, межзвездное вещество (например, молекулы водорода), космические лучи, электромагнитное излучение.
Не стоит, конечно, забывать и о гипотетической темной материи, существование которой мы вообще едва ли когда-нибудь подтвердим.
Но есть ли у космоса запах? Некоторым кажется, что да. «Первое, что приходило на ум, — запах горелой помойки», — заявил российский космонавт Александр Лазуткин, работавший на станции «Мир». Примерно то же говорил и Базз Олдрин — астронавт корабля «Аполлон-11». Вы сможете узнать больше, если посмотрите короткий видеоролик.