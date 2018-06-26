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Почему в космосе «пахнет горелым»
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Почему в космосе «пахнет горелым» 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Это может показаться странным, но относительно пустые участки Вселенной тоже имеют свой «запах». Во всяком случае, так кажется тем, кто побывал на орбите.
Космос — или космическое пространство — не есть абсолютная пустота. Он имеет, пусть и в крайне низкой плотности, межзвездное вещество (например, молекулы водорода), космические лучи, электромагнитное излучение.
Не стоит, конечно, забывать и о гипотетической темной материи, существование которой мы вообще едва ли когда-нибудь подтвердим.
Но есть ли у космоса запах? Некоторым кажется, что да. «Первое, что приходило на ум, — запах горелой помойки», — заявил российский космонавт Александр Лазуткин, работавший на станции «Мир». Примерно то же говорил и Базз Олдрин — астронавт корабля «Аполлон-11». Вы сможете узнать больше, если посмотрите короткий видеоролик.
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