Почему в космосе «пахнет горелым»

Это может показаться странным, но относительно пустые участки Вселенной тоже имеют свой «запах». Во всяком случае, так кажется тем, кто побывал на орбите.

Космос — или космическое пространство — не есть абсолютная пустота. Он имеет, пусть и в крайне низкой плотности, межзвездное вещество (например, молекулы водорода), космические лучи, электромагнитное излучение.

Не стоит, конечно, забывать и о гипотетической темной материи, существование которой мы вообще едва ли когда-нибудь подтвердим.