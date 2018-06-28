Ещё
Российский миллиардер создал космическое государство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский миллиардер создал космическое государство 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
На Земле появилось новое космическое государство под названием "Асгардия". Его первым лидером стал российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли, пишет журнал Newsweek.
Об официальном появлении нового государства Ашурбейли объявил на торжественной церемонии, прошедшей в понедельник в Вене. "Мы создали все ветви нации. Я могу заявить, что Асгардия родилась", — сказал миллиардер.
Несмотря на то, что Асгардия не имеет никакой территории на Земле, у нее уже около 200 тысяч граждан, подписавшихся на присоединение к стране через интернет, а также амбициозные планы по запуску жилищ на низкой околоземной орбите и постройке поселений на Луне.
У Асгардии есть все необходимое для функционирующего государства: конституция, флаг, гимн и избранные представители, к тому же страна работает над использованием новой криптовалюты SOLAR для формирования своей экономики. Что касается связи с Землей, Ашурбейли заявляет, что в их планах сделать страну самостоятельной.
"Асгардия разработает инфраструктуру, которая не будет зависеть от наземных систем, — говорит он. — У асгардианцев будут портативные устройства с интегрированными паспортами, кредитными картами и традиционные смартфоны".
Некоторые из более альтруистичных планов Ашурбейли включают предоставление глобального интернета и доступ к асгардианской технологии, а также создание флота по защите Земли от астероидов. В итоге глава космического государства видит Асгардию не столько страной, сколько следующим шагом на пути человеческого развития. "Космическое пространство бесконечно, и космические исследования дадут homo sapiens возможность стать бессмертным как виду", — заявил миллиардер.
Свое название страна получила в честь небесного города из скандинавской мифологии "Асгард", обители богов. Кроме того, "Асгард" упоминается в популярной киновселенной Marvel, где он является домом одного из главных героев — бога грома Тора.
Последние новости
В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств Физики рассказали, для кого опасно МРТ А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица
Комментарии10  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кошмар для Европы»57
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме656
США высказались о признании Крыма российским241
Путин разрешил блокировать кредитки россиян98
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет356
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение