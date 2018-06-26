Космос как предчувствие: как РФ стала космической державой

Космос как предчувствие: как Россия стала космической державой

17 октября 1932 года Константин Циолковский принимал поздравления в Колонном зале Дома Союзов. Среди прочих, поступило приветствие от Германского общества межпланетных сообщений:

Общество со дня своего основания всегда считало Вас … одним из духовных руководителей и никогда не упускало случая указать словом … на Ваш неоспоримый русский приоритет в научной проработке нашей великой идеи.

С восхищением оценивая талант коллеги, немецкий профессор Г. Оберт еще в 1929 году писал Циолковскому:

Надеюсь, что Вы дождетесь исполнения Ваших высоких целей… Вы зажгли свет, и мы будем работать, пока величайшая мечта человечества не осуществится.

Через 6 лет Циолковский умрет, через 14 лет Оберт будет консультировать конструкторов ракет «Vergeltungswaffe 2», атаковавших Лондон.

В 1945 году все его наработки, а также плоды труда коллег по ракетному цеху будут разделены между триумфаторами: СССР и США . А в 1957 и 1961 году «неоспоримый русский приоритет» будет навсегда утвержден первым искусственным спутником Земли и первым космонавтом, Юрием Гагариным . О том, какой путь проделала советская наука от первых расчетов до триумфа в космосе, и пойдет речь ниже.

У истоков русского космоса

Соседство человека и космоса исторически было беспокойным. И если безграничное пространство обволакивало Землю молчаливо, отвечая смотрящим на небо разумным людям аристократическим спокойствием, человек бесконечно пытался описать и измерить его глубины разнообразными способами. За счет фантазии, простейших инструментов, смехотворной по современным меркам оптики.

Первые шаги космической науки были робкими, медленными и всегда интуитивными. Разобщенные одиночки, самоучки, одержимые ученые всеми силами пытались путем вычислений и нехитрых опытов найти способ транспортировки человека в космос.

Вспомним Николая Кибальчича, народовольца. Многим он знаком по учебникам российской истории как участник убийства императора Александра II. Террорист Кибальчич через 6 дней после ареста, 23 марта 1881 года выдвигает проект ракетного летательного аппарата. Уже перед казнью, в заточении, он пишет об аппарате, пригодном для космического перелета.

После казни цареубийцы его рукописи остались в архивах полиции. Их опубликовали лишь в 1918 году. С приходом в науку К. Э. Циолковского, выходом в свет его трудов по ракетному делу и межпланетному сообщению, космическая эра стала намного ближе.

Параллельно с ним, но независимо работал Юрий Кондратюк. Ему же принадлежит мнение, что в качестве окислителя в жидкостном ракетном двигателе пригоден озон. К слову, об этом писал и Циолковский, но говорить о плагиате и заимствованиях не приходится. Кондратюк даже указывал: «Я каждый раз удивляюсь сходству нашего образа мыслей».

Средства доставки

К началу 1950-х годов целая плеяда незаурядных советских ученых выступила с проектами реактивной техники, теоретически обосновав возможность достичь космоса. Принципиальной проблемой практической космонавтики в те годы были средства доставки. Основную трудность для ученых представляло сконструировать ракету, достаточно мощную и при этом управляемую, маневренную, прочную и легкую, чтобы не дать силе притяжения воспрепятствовать полету. Здесь интересы энтузиастов космоса и военных сходились, принеся в итоге плоды обоим сторонам. Ученые работали над летальным вооружением, параллельно двигая теорию ракет, делая космос ближе. 25 августа 1933 статья в «Вечерней Москве» «Путь к ракетоплану» так передает слова Сергея Королева : «От ракет опытных, ракет грузовых к ракетным кораблям — ракетопланам — таков наш путь». На тот момент он уже работал в ГИРД — группе изучения ракетного движения в Москве

Плечом к плечу с Королевым работали М. К. Тихонравов, Ю. А. Победоносцев, Ф. А. Цандер. Последний еще в 1920 году выступал на Московской конференции изобретателей, описывая публике проект двигателя и представляя разработку корабля для межпланетных перемещений.

Существуя под крылом ОСОАВИАХИМа с 1931, инженеры не получали вознаграждения за труд, шутливо называя себя «группой инженеров, работающих даром». Скромный подвал дома 19 по Садово-Спасской улице приютил конструкторов-подвижников. Более чем аскетическая обстановка видела, как коллектив трудится над первой жидкостной советской ракетой «09», как корпят над расчетами ракетного планера РП-1. Уже в 1933 году Королеву не давали покоя принципиально важные вещи: вопросы выживания человека в космосе. Заручившись поддержкой Николая Добротворского, врача из лаборатории ВВА им. Жуковского, он уговорил супругу, Ксению Максимилиановну, поучаствовать в опытах.

Вместе с Добротворским они проводили от часа и более в барокамере с постепенно снижающимся до критических значений давлением. В 1933 году на основе опытов Добротворский пишет «Безопасность полета», предлагая патроны-поглотители и устройство принудительной вентиляции для компенсации регенерации воздуха и борьбы с низкой температурой.

В том же году ГИРД, объединенный с ленинградской Газодинамической лабораторией, преобразуют в Реактивный институт, в 1938 ставший НИИ-3. Через 7 лет инженеров ждет новый успех: 28 февраля 1940 года с подмосковного аэродрома взлетел самолет, буксировавший ракетоплан с ЖРД. Пилот ракетоплана В. П. Федоров уже в воздухе отцепил его от буксира и включил двигатель.

Великая космическая гонка

Нужно понимать, что говорить о непосредственно «космической» и именно «программе» до 1946 года, точнее даже до 1953 года, сложно. До этого момента разработки существовали разрозненно, государство не спешило суммировать успехи ракетчиков. На решение И. Сталина систематизировать работу в области ракетного вооружения, которое обусловило развитие космической отрасли, повлияла новая международная конъюнктура.

Отчуждение, нараставшее между победителями нацисткой Германии , можно смело умножать на усилия союзников максимально освоить немецкие ядерные, фармакологические и, конечно, ракетные наработки. СССР понимал, что чем раньше и полнее опыт будет освоен, тем сильнее он будет в конкурентной борьбе. 13 мая 1946 года Совет министров СССР принимает знаковое постановление № 1017-419сс, ставшее предпоследним шагов человечества в космическую эру. Постановлением создается Специальный Комитет по Реактивной Технике. Первоочередной задачей названо «полное восстановление технической документации и образцов дальнобойной управляемой ракеты ФАУ-2 и зенитных управляемых ракет — Вассерфаль, Рейнтохтер, Шметтерлинг».

В 1948 году на полигоне Капустин Яр в Астраханской области с притяжением борется уже изделие Р-1, детище Королева и коллег, взявших за основу конструкцию Фау-2. На смену Р-1 приходят Р-2 с дальностью до 600 км. В 1953 году появляется уже одноступенчатая баллистическая Р-5 с дальностью до 1200 км. Изделие заметно отличалось от германского аналога. Дальность растет. 27 мая 1954 года Королев извещает министра оборонной промышленности Д. Ф. Устинова докладной запиской. Пишет, что будущей Р-7 будет по силам запустить искусственный спутник Земли.

После успешного завершения расчетов, проект ракеты был воплощен на Ленинградском металлическом заводе . С мая 1957 года делались смелые, но безуспешные попытки запуска на полигоне Тюра-Там. Мешали сбои двигателя, разгерметизация, срабатывала аварийная автоматика, случались замыкания, из-за них — ложные команды на рулевые двигатели. Ракеты либо не стартовали, либо сгорали в воздухе. Изделие М1-ПС «Союз», позволившее, наконец, запустить спутник, прибыло на полигон только 22 сентября.

Начало космической эры

Лишенное систем радиоуправления, с упрощенным двигателем, облегченное на 7 тонн изделие, 4 октября 1957 года в 22:28:34 вывело первый искусственный спутник на орбиту Земли. Ученые и военные ликовали, радио и газеты сделали их героями в глазах нации и всего мира.

1957 год стал первым триумфальным годом космической эры. Приближался 1961. За счет суммирования гениальных идей Циолковского, смелых расчетов Лангемака, Цандера, Тихонравова, Королева и других знаменитых ученых с рядом наработок немецких конструкторов, СССР сумел окончательно закрепить за собой первенство в космосе.