На МКС отказала одна из систем жизнеобеспечения

На американском сегменте МКС отказала одна из систем жизнеобеспечения

Одна из систем жизнеобеспечения вышла из строя на американском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщают источники.

«На американском сегменте вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа», — сказал источник на Байконуре, передает «Интерфакс». Эта система критически значима для жизнеобеспечения членов экипажа сегмента.

Собеседник добавил, что система имеет исправный аналог в другом модуле, он сейчас «работает в режиме повышенной нагрузки, чтобы компенсировать отказ первой системы».

Источник отметил, что авария не несет угрозы жизни и здоровью экипажа американского сегмента МКС. «Тем не менее в понедельник астронавтам придется самостоятельно заменить на отказавшей системе клапан, чтобы вернуть ей работоспособность», — подчеркнул он.

Напомним, в марте на американском МКС произошел другой инцидент — там заподозрили утечку химического вещества, для устранения проблемы был необходим выход в открытый космос.