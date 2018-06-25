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На МКС отказала одна из систем жизнеобеспечения
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На американском сегменте МКС отказала одна из систем жизнеобеспечения 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: EPA
Одна из систем жизнеобеспечения вышла из строя на американском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщают источники.
«На американском сегменте вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа», — сказал источник на Байконуре, передает «Интерфакс». Эта система критически значима для жизнеобеспечения членов экипажа сегмента.
Собеседник добавил, что система имеет исправный аналог в другом модуле, он сейчас «работает в режиме повышенной нагрузки, чтобы компенсировать отказ первой системы».
>> На американском сегменте МКС произошла утечка фреона
Источник отметил, что авария не несет угрозы жизни и здоровью экипажа американского сегмента МКС. «Тем не менее в понедельник астронавтам придется самостоятельно заменить на отказавшей системе клапан, чтобы вернуть ей работоспособность», — подчеркнул он.
Напомним, в марте на американском МКС произошел другой инцидент — там заподозрили утечку химического вещества, для устранения проблемы был необходим выход в открытый космос.
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