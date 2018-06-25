К Земле летит «огромное НЛО»

Камеры на МКС засняли огромное НЛО, уверен исследователь-любитель Валентин Дегтерев

В своем блоге на платформе «Конт» Дегтерев опубликовал видео, сделанное, по его словам, с борта Международной космической станции. На кадрах видна Земля и парящий над ней круглый.

«Это точно НЛО», — уверен Дегтерев.

По словам исследователя, сначала он решил, что это астероид, однако форма объекта и отражение им солнечных лучей переубедили его. Затем он предположил, что это всего-навсего Луна, но появился объект ближе и не там, где она обычно восходит.

Все это, а также то, что при прохождении объекта мимо МКС станция прекратила передачу сигнала и выключила видеокамеры, убедило Дегтерева, что это металлический объект, который приближается к Земле.