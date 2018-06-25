Санкции уходят с орбиты: США не освоят космос без России

Сотрудничество России США в космической сфере перспективно, так как эта отрасль независима от политики. Такое мнение высказал генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

Дмитрий Рогозин. Сотрудничество России и США в космической сфере продолжится, это касается и планов по совместному освоению Луны. Об этом заявил глава Роскосмоса

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево — шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами", — сказал Рогозин RT.

Ранее, в прошлом году, странами было подписано соглашение о планах строительства окололунной орбитальной станции.

На уровне специалистов

"Я могу только приветствовать заявление Рогозина по сотрудничеству с США, с другими странами — если это будет, то даст дополнительный эффект и отрасли, и отношениям. А вот говорить о том, что это может быть и к чему приведет, пока сложно. Скорей всего, глава "Роскосмоса" просто озвучил в очередной раз позицию России. Сейчас сотрудничество между странами идет — на уровне специалистов, но эти контакты пока довольно слабые", — говорит Павел Пушкин.

Направления, по которым идут работы в США и России, совпадают, но они нечеткие, в силу того, что в космической сфере в принципе цели сформулировано условно — зачем это нам надо, куда мы летим. Границы здесь довольно размыты, и то, о чем говорим мы, и то, о чем говорят в США, сильно схоже, отметил эксперт:

"И они летят на Луну, и мы, и мы на Марс планируем лететь, и американцы".

Вне политики

Космическая отрасль в значительной степени независима от политики. Американцы — люди прагматичные, у них есть конкретные задачи, которые надо решать, а есть политическая конъюнктура, и эти понятия разнятся.

"Другое дело, что их методы решения задач в космической отрасли не слишком далеки от тех подходов, что они применяют в политике — то есть американцы любят получать технологии по максимуму, и дальше смотреть, что можно еще получить", — сказал Павел Пушкин.

Совместные проекты в космической сфере для России наиболее прибыльны именно с Соединенными Штатами. Только за обслуживание МКС и ракетные двигатели, поставляемые в США, Россия получила $5 млрд

Эта работа продолжается. Несколько недель назад сообщалось, что Россия до конца года отправит в США две партии ракетных двигателей, предназначенных для ракет Atlas-III, Atlas V и Antares.

Что до глобальных проектов, в России идет создание пилотируемого космического корабля нового поколения "Федерация", который отправится в 2022 году. При этом космическая отрасль на государственном уровне, не частных компаний, в Штатах переживает определенные сложности, создающие опасность рыночного отставания.

Об этом в недавней статье в журнале The Hill писал американский эксперт по нацбезопасности Джошуа Хьюмински. Главная угроза развитию сферы — нынешняя система госзакупок в стране, которая мешает, а не помогает.