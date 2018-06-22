Ещё
Почему Россия отказывается от легендарной ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему Россия отказывается от легендарной ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: flickr.com
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана — и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство?
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов. «Проект закрыть. Летать исключительно на „Ангаре“, — заявил Рогозин. Конкретные сроки прекращения производства „Протонов“ станут известны после завершения работ оперативного штаба по Центру Хруничева, „где должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать полную концентрацию на „Ангаре“.
В интервью РИА „Новости“ Рогозин пояснил: „Заканчивается производство того, что выработало свой срок, заслужило огромное уважение, авторитет, выполнило свою историческую задачу“. „Теперь надо переходить к ракетам нового поколения“, — сказал он.
“Поэтому надо концентрироваться на самом важном, а самое важное — это ракета-носитель „Ангара“ в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе — супертяжелом классе. Крайне важно, чтобы эта ракета начала летать и серийно выпускаться», — добавил глава Роскосмоса.
«Протон» — одноразовая универсальная ракета-носитель. Ее разработали в ОКБ-23 (ныне Центр имени Хруничева) в 60-е годы. Первые «Протоны» были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу. Версия «Протон-К» — трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В 2000-х годах основной модификацией стал «Протон-М», на который установлены более совершенные системы управления.
У «Протона» легендарная история, напомнил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Международная космическая станция началась с запусков «Протонов».
«Наши луноходы, орбитальные станции — это заслуга «Протонов».
Все последние полеты — это тоже «Протоны». «Протон» — это огромное количество рубежных событий», — отметил собеседник.
Конкретные планы по замене «Протона» на «Ангару» появились еще пять лет назад, когда состоялся первый запуск «Ангары-5». Против «Протона» играет несколько факторов.
Во-первых, пуски этой ракеты возможны только с казахстанского космодрома «Байконур», а «Ангару» можно запускать с «Плесецка» и «Восточного». Членкор Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин поясняет: отказ от «Протона» «во многом был требованием казахстанской стороны». «Районы падения первой ступени „Протона“ находятся на территории Казахстана. Поэтому они требовали от России, чтобы их эксплуатация была быстрее прекращена», — сказал Ионин газете ВЗГЛЯД. Дело в том, что «Протон» заправляется высокотоксичным топливом и после каждого пуска необходимы дорогостоящие очистки территории.
Зато одним из основных преимуществ «Ангары» будет ее экологическая чистота. Ракета заправляется топливом на основе керосина. Установленные на ней двигатели — модификации тех, что используются на ракете «Зенит», которую запускают с 1985 года. Более того, основные компоненты ракеты уже отработаны и с ними «нет никаких проблем».
Кроме того, при производстве «Протона» Россия зависит от поставок некоторых запчастей из-за рубежа. «Ангара» же полностью изготовляется на отечественных предприятиях.
Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков назвал отказ от «Протонов» решением не сегодняшнего дня — «эта политика имела долгосрочный характер». Он отметил, что характеристики обеих ракет практически одинаковы. «Это логичный шаг», — сказал Железняков газете ВЗГЛЯД.
«Ангара» — семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов — спутники, корабли, автоматические межпланетные станции. Технические решения позволят осуществлять с одной пусковой установки запуски всех ракет этого семейства — от легкого до тяжелого. Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка.
Железняков указал, что блоки для «Ангары» будут производить в Омске. «Она практически готова. Хотя еще нужно будет провести некоторые подготовительные работы. Когда все это будет сделано, можно говорить о серийном выпуске „Ангары“. А пока будут изготавливаться „Протоны“, которые уже „оконтрачены“. Первые ракеты „Ангара“ могут быть собраны уже в 2019 году. А какие-то экземпляры должны быть готовы уже вы этом году, потому что есть запланированные пуски на следующий год», — подытожил эксперт.
Однако Иван Моисеев придерживается иного мнения. Он уверен, что на данный момент «Ангара» не готова к серийному производству. По его словам, такое производство начинается с пяти штук в год. Он подчеркнул: «В обозримом будущем производить такое количество не то что нельзя, просто не найдется полезных нагрузок».
«Кроме того, нужно выполнять существующие зарубежные заказы. Когда создавалась «Ангара», а решение о создании которой было принято в 1992 году, то отмечалось, что она готовилась на смену «Протону». Но сроки разработки «Ангары» затянулись. Она летала всего пару раз и без полезной нагрузки. То есть никаких данных о ней нет, а следующий запуск планируется не раньше 2021 года», — сказал эксперт.
Моисеев напомнил и о существовании федеральной космической программы до 2025 года, согласно которой остается произвести шесть запусков «Протона». Также возможны пуски в рамках оборонзаказа, но эти данные засекречены. Поэтому в ближайшие годы говорить от отказе от «Протона» не приходится, в противном случае можно будет говорить об отказе от федеральной космической программы.
Но в перспективе переход на «Ангару» неизбежен, уверен Андрей Ионин. Эксперт надеется, что с помощью этой ракеты можно будет повысить доходность отрасли. «Протон» в среднем за один пуск приносил 100 млн долларов прибыли. «Ангара» делалась для того, чтобы существенно снизить стоимость выведения», — сказал эксперт.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия решила отказаться от устаревших экспериментов на МКС Роскосмос решил сократить избыточные площади предприятий Россиянам пообещали два редких астрономических явления за одну ночь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские магазины шокировали американцев322
Крым сделали «ничьим»359
Рассекречены уникальные сводки о Великой Отечественной48
Россия и Саудовская Аравия придумали замену ОПЕК61
Украине предрекли потерю большей части территории252
Новости партнеров
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение