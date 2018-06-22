«Протон» утопили в «Ангаре»

Госкорпорация Роскосмос отказывается от производства и использования ракет-носителей «Протон».

«Задача поставлена так: в соответствии с уже заключёнными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов» и затем закрыть проект. Дальше будем летать исключительно на «Ангаре»», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его мнению, «Протон» полностью выполнил свою историческую задачу, и сейчас нужно сконцентрироваться на производстве ракет нового поколения.

От оперативного штаба по Центру Хруничева требуется определить сроки переноса производства ракет из Москвы Омск , ориентируясь на которые в Роскосмосе назовут точную дату остановки производства «Протонов».

Семейство советских ракет-носителей среднего и тяжёлого классов было разработано ещё в 1960-е годы прошлого века. Именно «Протоны» вывели на орбиту советские орбитальные станции «Салют» и «Мир», а также модули МКС. Это основная российская ракета-носитель, предназначенная для отправки в космос тяжёлых космических аппаратов. В 2016 году научно-производственный центр имени Хруничева планировал расширить линейку «Протонов» за счёт создания двухступенчатых ракет-носителей лёгкого и среднего классов, однако через год создание новых «Протонов» было отложено, а в апреле было объявлено, что в ближайшее время Центр Хруничева, скорее всего, от создания двухступенчатых ракет откажется. News.ru подробно разбирал причины этого решения.

«Ангара» — перспективное семейство новых российских ракет-носителей, включающее в себя ракеты от легкого до тяжёлого классов. Изменение класса ракет-носителей осуществляется за счёт использования различных комбинаций универсальных ракетных модулей. Аналогичные технологии использовались компанией Falcon. Перенос производства из Москвы в Омск осуществляется с целью удешевления стоимости ракет. 9 июля 2014 года был произведён испытательный пуск лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1,2» с космодрома Плесецк Архангельской области , а 23 декабря 2014 того же года с того же Плесецка была запущена тяжёлая «Ангара А-5». В начале 2018 года было принято решение открыть работы по модернизации ракеты, которая на тот момент так и не пошла в серию. В частности, производитель хотел облегчить ракету-носитель и, увеличить её тяговооруженность. К серийному производству тяжёлой «Ангары А-5» планировалось приступить в 2021 году. Её более лёгкие собратья «Ангара 1,1» и «Ангара-1,2» — в 2019.

В апреле глава научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев рассказывал журналистам, что разработка и создание первой сверхтяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» обошлось в 3,4 млрд рублей, а общая сумма затрат на проект составляет более 110 млрд рублей. При этом сам Центр Хруничева с 2014 года уже получил от государства на «финансовое оздоровление» около 64 млрд рублей, а в начале этого года запросил у федерального правительства ещё 30 млрд рублей.

Денег нет, но мы попробуем

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с News.ru отметил, что, так как с самого начала проектирования «Ангары» в 1995 году эта ракета предназначалась для замены «Протона», так что рано или поздно решение об отказе от «Протонов» и концентрации на «Ангаре» было бы принято.

Он напомнил также, что было произведено всего лишь два испытательных запуска «Ангары», причём оба были без полезной нагрузки.

«Выявленные преимущества «Ангары» перед «Протонами» оказались минимальными. Да, новая ракета использует нетоксичное топливо. С другой стороны, никаких серьёзных случаев ухудшения экологии от использования старых ракет не было выявлено. На токсичное топливо никто не жаловался. Какой-то прогресс по сравнению с «Протонами», конечно, есть, но всё опять же упирается в цифры, сроки и расчёты», — считает Моисеев.

Эксперт полагает, что резкого отказа от использования «Протонов» не будет.

«Отказываться от запусков совсем тоже нельзя: нужно запускать модули МКС. Кроме того, в 2020 году «Протон-М» должен вывести в космос марсианский аппарат в рамках совместного российско-европейского проекта ExoMars-2020», — пояснил он.

Моисеев указал, что дела у Центра Хруничева, как и в целом у российской космической отрасли, сейчас весьма плохи.