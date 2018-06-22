Гибридизация позволяет зайцам не менять окрас на зиму

Биологи объяснили, как некоторым американским зайцам-белякам удается оставаться весь год в летней окраске. Оказалось, что это связано с тем, что животное «позаимствовало» ген у нелиняющего вида зайца с помощью межвидовой гибридизации. Исследование опубликовано в журнале Science.

На Земле живет несколько десятков видов рода Зайцы (Lepus). Они населяют все материки, кроме Австралии и Антарктиды. Самые северные зайцы Евразии и Северной Америки обычно на зиму меняют окрас шерсти с бежевого на белый для того, чтобы лучше маскироваться на снегу. Последнее время некоторые американские зайцы-беляки не линяют и остаются весь год с летним мехом. Ученые считают, что животные таким образом приспосабливаются к изменяющемуся климату.

Биологи не могут объяснить механизм, позволяющий некоторым белякам не линять. В новой работе показывается, что за это ответственен ген agouti, который северные зайцы получили от чернохвостого зайца (L. californicus), ареал которого располагаются южнее. Благодаря этому чернохвостым зайцам не нужно линять.

Чтобы выяснить это, авторы секвенировали геномы тех беляков, что меняют шерсть, и тех, что остаются в летней «шубе», и сравнили с наследственной информацией нескольких близких видов. Удалось установить неоднократные смешивания двух видов в прошлом и выяснить происхождение варианта agouti, который у беляков обычно активируются весной и позволяет сбросить белый мех.