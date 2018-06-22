Ещё
В китайской гробнице нашли вымершее существо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В китайской гробнице нашли вымершее существо 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Dr Samuel Turvey and Professor Helen Chatterjee
Международная группа исследователей обнаружили неизвестный вид вымерших гиббонов в древней гробнице в провинции Шэньси (Китай). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Археологи изучили кости, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет, которая была обнаружена в 2004 году. Гробница, возможно, принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Шихуанди. Всего исследователи нашли в ней 12 отдельных захоронений с останками животных, включая кости гиббона. Результаты анализа показали, что гиббон является совершенно новым видом — Junzi imperialis. Ученые считают, что он вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.
Цинь Шихуанди правил царством Цинь в древнем Китае в 246-210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.
В 2016 году китайские ученые предположили, что Терракотовая армия и бронзовые скульптуры, найденные на месте раскопок, были созданы по образцу древнегреческих скульптур и предметов искусства. Принявшие участие в ее создании европейцы проникли в страну на 1,5 тысячи лет раньше Марко Поло.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские магазины шокировали американцев279
Крым сделали «ничьим»236
Украине предрекли потерю большей части территории171
Экс-участница «Дома-2» выпала из окна27
Сигареты и алкоголь могут резко подорожать98
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение