В китайской гробнице нашли вымершее существо

Международная группа исследователей обнаружили неизвестный вид вымерших гиббонов в древней гробнице в провинции Шэньси ( Китай ). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Археологи изучили кости, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет, которая была обнаружена в 2004 году. Гробница, возможно, принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Шихуанди. Всего исследователи нашли в ней 12 отдельных захоронений с останками животных, включая кости гиббона. Результаты анализа показали, что гиббон является совершенно новым видом — Junzi imperialis. Ученые считают, что он вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Цинь Шихуанди правил царством Цинь в древнем Китае в 246-210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.