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Россия создаст подлодку-беспилотник
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Россия создаст подлодку-беспилотник 

News.ru 4 часа назад
Фото: Скриншот видео youtube.com/Дмитрий Завьялов
Российские учёные разрабатывают подводную лодку-робота, которой не требуется экипаж. Новая субмарина сможет до трёх месяцев самостоятельно бороздить моря.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова, новому подводному аппарату не нужна будет ядерная энергетика. Новая подлодка во время тестового заплыва пройдёт Северным морским путём, в том числе, подо льдами.
Строительство первой субмарины планируется завершить к концу 2019 года. До недавнего времени все двигатели подлодок получали энергию только от аккумуляторов. А для субмарины-робота учёные разрабатывают двигатель внешнего сгорания. Он будет работать, в том числе, с получением необходимых энергетических составляющих из твердых, либо сжиженных энергоносителей.
В перспективе эти двигатели смогут обеспечить мощности, сравнимые с ядерной энергетикой.
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