Россия запустит новый спутник для Египта

Источник: Россия в конце года запустит новый спутник для Египта

Коммерческий запуск ракеты-носителя "Союз-2-1Б" с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года.

"В конце 2018 года предполагается запуск ракеты "Союз-2-1Б" по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника — РКК "Энергия" — утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября — начале декабря запуск будет произведен", — сказал источник.

В РКК "Энергия" не комментирует эту информацию.

Как сообщалось в финансовой отчетности "Энергии", выручка от сотрудничества с Египтом , для которого компания создает новый спутник EgyptSat-A взамен ранее вышедшего из строя, составила в 2017 году 402 миллиона рублей.

В мае 2016 года "Энергия" сообщила, что приступила к созданию EgyptSat-A за счет страхового покрытия по потерянному спутнику EgyptSat-2. Эквивалентная стоимость новых работ составляет примерно 100 миллионов долларов. Доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на МКС.

EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома "Байконур" с помощью ракеты-носителя "Союз-У". Его предшественник — EgyptSat-1 — был изготовлен украинским предприятием КБ "Южное". Спутник запущен 17 апреля 2007 года с "Байконура" с помощью ракеты-носителя "Днепр". В июле 2010 года управление спутником было потеряно.