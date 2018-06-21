Найден самый древний мост в России

Новгородские подводные археологи обнаружили на дне реки Волхов в Великом Новгороде самый древний из известных науке мостов на Руси, пишет ТАСС

Согласно предварительным исследованиям, конструкция была возведена в X веке, затем многократно перестраивалась и ремонтировалась. При этом археологи уверены, что именно этот мост упоминается в новгородских летописях как «великий».

Работы на дне Волхова археологи ведут уже более 10 лет. Сначала были обнаружены части моста, которые датировались XII веком. В прошлом году исследования начались с другой трассы, и ученые нашли еще более древние конструкции.

Руководитель работ, научный сотрудник Института археологии РАН Айвар Степанов заявил, что этот мост упоминается в летописях о крещении новгородцев.

В 2019 году в Великом Новгороде планируется открытие музея Великого моста. В здании музея будет работать лаборатория, куда будут поступать для первичной обработки и консервации археологические находки со дна Волхова.