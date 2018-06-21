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В NASA перенесли коррекцию орбиты МКС
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В NASA заявили о переносе коррекции орбиты МКС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: NASA
Коррекцию орбиты международной космической станции (МКС) перенесли на субботу, 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу NASA.
Такое решение было принято из-за угрозы столкновения с космическим мусором.
"Коррекция орбиты была перенесена на субботу из-за риска столкновения с фрагментом космического мусора, который уже не представляет угрозы. Несмотря на это, коррекция пройдет в субботу согласно пересмотренному плану операций", — сказал представитель NASA.
Орбиту станции планировали скорректировать в четверг по 10.15 мск. Среднюю высоту полета станции планировалось увеличить на 700 м и довести до 404,9 км.
Ранее в Роскосмосе рассказали о лазерной пушке для уничтожения космического мусора.
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