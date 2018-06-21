В РФ предложили новый способ «лечения» почвы

Гуминовый препарат «вылечит» загрязненную почву

Ученые из Сколтеха совместно с чешскими коллегами усовершенствовали технологию восстановления почв, загрязненных тяжелыми элементами. Им удалось экспериментально подобрать соединение, внесение которого в загрязненные почвы не только «связывало» подвижность тяжелых элементов, но и стимулировало к самовосстановлению популяцию дождевых червей и микробов. Соответствующая статья опубликована в Сhemosphere.

Тяжелые элементы — от свинца и ртути до более редких актинидов — в последние десятилетия все шире распространяются по планете, и процесс этот вряд ли остановится. Поэтому большую важность приобретают технологии компенсации ущерба от их попаданию в почву, минимизирующие вред от заражения и позволяющие почвенным микробным сообществам восстановиться.

Авторы новой работы опробовали на роль веществ-восстановителей три вида недорогих и широко распространенных кандидатов: биочар (древесный уголь, прошедший специальную обработку), гуминовый препарат (органические вещества, образующиеся при разложении, например, растительной биомассы) и золу. В ходе экспериментов 60 суток подряд исследовалось влияние разных доз углеродсодержащих веществ на химические, биологические и токсикологические показатели загрязненных большими дозами тяжелых элементов почв (мышьяком, цинком, кадмием и свинцом).

Как оказалось, лучшие результаты давала органика, полученная из отходов растительного происхождения — гуминовый препарат. Его внесение снижало мобильность тяжелых элементов в почвах. кроме того он оказывал благоприятное действие на всю почвенную экосистему, позволяя биологическим видам, живущим вней, восстановить как общую биопродуктивность, так и число видов.

Оказалось, что снижение мобильности тяжелых элементов наблюдается при внесении всех трех видов почвенных добавок. И уголь, и зола связывали часть тяжелых элементов и препятствовали их переносу водой (она неизбежно попадает в почву с осадками и потенциально может привести к попаданию тяжелых элементов в водоемы). Однако их влияние на живые существа было существенно более ограниченным.

Зато гуминовые кислоты, в больших количествах образующиеся при разложении растительной биомассы, не только связали тяжелые элементы, но и заметно повысили способность червей жить и размножаться в зараженной почве. Следует отметить, что именно дождевые черви создают в почве базовые предпосылки для ее плодородия и биопродуктивности. Без их ходов большинство аэробных микроорганизмов, отвечающих за рост содержания гумуса, просто не получают достаточно воздуха. Анаэробные микроорганизмы заменить их не могут, поэтому без дождевых червей плодородие почв резко падает.