Россия и Узбекистан договорились о радиотелескопе «Суффа»

Россия и Узбекистан договорились достроить уникальный радиотелескоп «Суффа»

Россия и Александр Сергеев. Узбекистан планируют достроить на юге Узбекистана уникальный радиотелескоп "Суффа" для изучения космоса, в ближайшее время предстоит подготовить дорожную карту этого проекта, который позволит усилить российское присутствие в Узбекистане и стать символом возрождения связей между обеими странами, сообщил журналистам президент Российской академии наук

Делегация в составе представителей Российской академии наук и министерства науки и высшего образования РФ посетила Узбекистан. В ходе визита обсуждался вопрос реализации проекта строительства радиотелескопа "Суффа", предназначенного для приема сигналов из космоса в миллиметровом диапазоне длин волн, сообщил Сергеев. Он напомнил, что строительство этого 70-метрового радиотелескопа началось в 1985 году на плато Суффа, но в 1991 году было законсервировано. В 2005 году была проведена экспертиза состояния объекта.

"Сейчас на уровне руководителей государств принято решение, что радиотелескоп "Суффа" будет достраиваться в рамках международной обсерватории", — сказал Сергеев. По его словам, это будет первый опыт участия РАН в создании подобного международного научного центра. Россия и Узбекистан должны будут в ближайшее время подготовить "дорожную карту" реализации проекта "Суффа", чтобы его можно было обсудить на уровне высшего политического руководства двух стран, отметил Сергеев. Устав будущей обсерватории уже подготовлен и находится на финальном этапе согласования в министерстве иностранных дел, добавил он.

"Миллиметровый диапазон длин волн позволяет, например, видеть участки зарождения звезд, ядра дальних галактик, по существу — далекое прошлое Вселенной", — в свою очередь пояснил вице-президент РАН Юрий Балега.

Как отметил глава РАН, к настоящему времени в мире построено несколько радиотелескопов с характеристиками, близкими к рабочим параметрам "Суффы", и поэтому "встает вопрос позиционирования этого телескопа". Но у "Суффы" есть ряд преимуществ, которые делают этот радиотелескоп уникальным, подчеркнул Сергеев.

"Мы определили несколько очень важных направлений, которые подтвердили бы актуальность строительства телескопа", — сказал он.

Во-первых, до сих пор на территории России нет радиотелескопов, работающих в миллиметровом диапазоне, отметил Сергеев. Во-вторых, сейчас речь идет о создании в мире целой сети "миллиметровых" радиотелескопов, и "Суффа" может стать одним из элементов такой сети. Наконец, с учетом того, что в России планируется реализовать проект обсерватории "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") с 10-метровым космическим телескопом, предназначенном для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, то "Суффа" и "Миллиметрон" могли бы составить "уникальную пару" аппаратов, которой нет ни у кого в мире, добавил Сергеев.

Кроме того, ученые России и Узбекистана обсуждают возможность строительства на площадке узбекской обсерватории Майданак еще одного телескопа миллиметрового диапазона, который также работал бы в паре с "Суффой". Сергеев отметил, что "было бы очень интересным" участие в работе "Суффы" ученых и из третьих стран. "Я думаю, что со временем они придут в проект", — добавил глава РАН.

Согласно оптимистичным оценкам, достройку телескопа возможно выполнить к 2024 году, сказал Сергеев. Российская сторона будет отвечать за непосредственно инструментальную часть проекта, а Узбекистан — за создание необходимой инфраструктуры. Что касается финансовой стороны проекта, то если в 2005 его стоимость оценивалась примерно в 50 миллионов долларов, то в настоящее время — на уровне 100 миллионов долларов, добавил глава РАН.

С российской стороны в проекте примут участие Физический институт Академии наук имени Лебедева (ФИАН), все ведущие астрономические организации страны, в том числе Пулковская и Крымская обсерватории, а также проектные институты, сообщил Балега. Узбекские ученые примут участие в формировании научной программы "Суффы", добавил он.

Проект "Суффа" имеет и "серьезное политическое значение", подчеркнул Сергеев. Речь идет не только о восстановлении научного присутствия России в странах бывшего СНГ. "Это, если хотите, вопрос не только науки, но и культуры, и языка", — пояснил глава РАН. Сергеев выразил надежду, что работать на "Суффу" поедут и российские специалисты, и представители узбекской диаспоры из разных стран.

В целом, проект "Суффа" должен стать "символом возрождения российско-узбекских связей", резюмировал Сергеев.