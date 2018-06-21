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ВКС приняли на сопровождение спутник «Глонасс-М»
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ВКС приняли на сопровождение спутник «Глонасс-М» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ приняли на сопровождение навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный с космодрома Плесецк 17 июня, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту 17 июня 2018 года космический аппарат "Глонасс-М"", — говорится в сообщении.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
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