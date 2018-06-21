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Ученые: динозавры не могли лизать
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Ученые: динозавры не могли лизать 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Li et al. 2018
Динозавры не могли высовывать язык и лизать, выяснили ученые из Техасского университета в Остине и Китайской академии наук. О своих выводах они рассказали в статье в журнале PLOS ONE.
В культуру прочно вошел образ хищного динозавра с распахнутой зубастой пастью и двигающимся в ней языком, напоминающим язык современных ящериц. Однако такая картина, как оказалось, далека от истины. Анализ строения полости рта множества видов динозавров, в частности, подъязычных костей, показал: у них много сходства с современными аллигаторами и крокодилами. У них, в отличие от многих видов ящериц, соединительная ткань фиксирует язык на нижней челюсти по всей его длине. Так что, скорее всего, движения языка динозавров были сильны ограничены.
Питались динозавры, очевидно, по тому же принципу, что и крокодилы — отрывали кусок пищи и проглатывали его. При таком подходе не требуется активно задействовать язык.
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