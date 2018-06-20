Найден один из древнейших на Руси мостов

Археологи нашли один из древнейших на Руси мостов

Археологи обнаружили на дне реки Волхов в Великом Новгороде один из древнейших известных учёным мостов на Руси.

«Это самый древний из известных по историческим источникам мостов на Руси. Исследования уже проведены, мост датирован десятым веком…», — приводит ТАСС слова научного сотрудника Института археологии РАН Айвара Степанова, который добавил, что для подтверждения будут необходимы дополнительные проверки.

Он отметил, что этот мост в Великом Новгороде был единственным и очень часто перестраивался.

По словам учёного, в летописях он назывался «великим».

В 2019 году планируется открытие музея моста.

Ранее Nation News сообщал, что Великий Новгород стал участником проекта «Серебряное ожерелье России».