Белых медведей убьёт не косолапость 

Ученые, ранее переживавшие из-за неэффективной походки белых медведей, заявили о том, что косолапость больше не представляет угрозы.
Как известно, белые медведи добывают пищу на поверхности морского льда: их белоснежная шкура помогает незаметно подкрадываться к тюленям, подплывающим к лункам или отдыхающим на поверхности льда. Когда льда нет, медведь оказывается лишен камуфляжа и у него почти нет шансов поймать добычу. Сейчас, когда из-за глобального потепления полярные площади сокращаются, это становится одной из главных угроз для жизни белых медведей, ведь в отсутствие льда те могут просто умереть от голода. По оценкам экологов, если северные льды продолжат исчезать текущими темпами, численность белоснежных хищников может сократиться до критически низкой отметки уже через 10 лет.
Обеспокоившись такими прогнозами, зоологи решили посчитать средние энергозатраты белых медведей и пришли к ужасающих выводам: в отличие от других меведей схожих размеров, белые медведи тратят в состоянии покоя примерно в три раза больше энергии. Теперь заявления биологов о том, что косолапость белых медведей может привести их к гибели, так как требует намного большего расхода энергии, отошли на второй план. Убить редких хищников может не косолапость, а обычный сон Впрочем, отмечают авторы научной статьи в Journal of Experimental Biology, стопроцентной уверенности в результате наблюдений пока нет, на медведей невозможно надеть приборы, измеряющие скорость их метаболизма по количеству потребляемого кислорода, как нельзя и их поместить в клетку, позволяющую производить такие опыты с небольшими животными. А ходьба по беговой дорожке, уговорить на которую белых медведей сумели биологи из университета Калифорнии в Санта-Круз (США), не до конца релевантна.