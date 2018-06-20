Белых медведей убьёт не косолапость

Ученые, ранее переживавшие из-за неэффективной походки белых медведей, заявили о том, что косолапость больше не представляет угрозы.

Как известно, белые медведи добывают пищу на поверхности морского льда: их белоснежная шкура помогает незаметно подкрадываться к тюленям, подплывающим к лункам или отдыхающим на поверхности льда. Когда льда нет, медведь оказывается лишен камуфляжа и у него почти нет шансов поймать добычу. Сейчас, когда из-за глобального потепления полярные площади сокращаются, это становится одной из главных угроз для жизни белых медведей, ведь в отсутствие льда те могут просто умереть от голода. По оценкам экологов, если северные льды продолжат исчезать текущими темпами, численность белоснежных хищников может сократиться до критически низкой отметки уже через 10 лет.