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В замке короля Артура обнаружили загадочную надпись
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В замке короля Артура обнаружили загадочную надпись 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imagebroker.com / Globallookpress.com
Исследователи Археологического подразделения графства Корнуолл (Великобритания) обнаружили 1300-летнюю надпись неизвестного автора в культурных слоях Тинтагеля — замка, связанного с легендой о короле Артуре. Об этом сообщает издание The Independent.
По словам ученых, образцы британской письменности времен VII века редки, однако находка указывает на то, что тогда в местности проживали профессиональные писцы, знакомые с основными методами создания рукописей. Стиль письма, латиница, а также греческие и христианские символы демонстрируют культурное влияние Средиземноморья на Корнуолл после падения Западной Римской империи.
Надпись была сделана на 60-сантиметровом камне и включала такие латинские слова, как «сын» (fili) и «двое мужчин» (viri duo), а также римское имя Тит (Titus) и кельтское имя Будик (Budic).
Замок Тинтагель, руины которого сохранились до настоящего момента, был построен в 1233 году и находится около одноименной деревни. До него на этом месте существовала крепость, которая, как считается, была резиденцией королей кельтской Британии. Тинтагель фигурирует в мифах о короле Артуре: в замке родился будущий вождь бриттов, живший, по легенде, в V-VI веках.
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