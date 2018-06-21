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Россия предложит ОАЭ полеты в космос
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Источник: Россия после 2020 года предложит ОАЭ полеты их граждан в космос 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз" после 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Как сообщил Роскосмос, РФ и ОАЭ в среду подписали предварительное соглашение по отбору, подготовке к полету и собственно полету на МКС одного эмиратского космонавта на борту российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12".
"Сейчас достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных "Союзах", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о полетах после 2020 года. "Конкретных сроков пока нет", — добавил он.
Возможности для отправки космических туристов и космонавтов разных стран на кораблях "Союз" появятся в связи с тем, что за бюджетный счет будет создаваться по два корабля "Союз" в год, чего с учетом полетов американских частных кораблей будет достаточно для пересменки экипажей на МКС, но ракетно-космическая корпорация "Энергия" останется способной производить до четырех кораблей в год.
Возможности строительства этих двух дополнительных кораблей в год планируется предложить ОАЭ и другим заинтересованным сторонам, включая компании по проведению космического туризма, пояснил собеседник.
"В этом случае российский космонавт будет пилотом, а два места можно предоставить под иностранных космонавтов или туристов", — отметил собеседник.
В ситуации с ОАЭ, уточнил он, речь идет о том, что перед началом регулярных полетов Москва поможет Абу-Даби в формировании отряда космонавтов, создании национального центра подготовки космонавтов и в разработке научной программы.
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