Ученый рассказал о длительности половодий в России

Ученый рассказал, сколько продлится период сильных половодий на юге России

Новый климатический цикл и период сильных половодий, который уже пришел на юг России , может продлиться не менее десяти лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Федерального исследовательского центра ЮНЦ РАН , академик Геннадий Матишов.

По его данным, с 2002 по 2018 годы на юге России преобладали засуха, сокращение водности и объемов стока Дона, Кубани и Волги. Вода в Азовском море и даже в дельте Дона становилась солонее.

При этом, в начале мая текущего года было зафиксировано сильное половодье на нижнем Дону . В зоне подтопления оказались луга и земли нескольких населенных пунктов. Избыток воды от весеннего паводка привел к аварийным попускам воды из Цимлянского водохранилища. Соленость в Таганрогском заливе снизилась с 6 до 2 промилле.

"Не исключено, что экстремальные сбросы воды из Цимлы — это сигнал о наступлении нового климатического цикла и окончании периода маловодья", — сказал Матишов, отметив, что наступившее половодье на нижнем Дону и нижней Волге может продлиться не менее десяти лет.

Несомненными плюсами нового цикла станет улучшение условий для рыбных ресурсов, судоходства, сельского хозяйства, снижение уровня загрязнения в Дону и Волге. Оборотная сторона медали — подтопления объектов, построенных в водоохранной зоне. Для предупреждения разрушительных паводковых наводнений, по мнению ученого, необходима обширная сеть автоматических гидропостов.

"Их местоположение должно быть привязано к особенностями русла реки Дон от Цимлянского водохранилища до низовий. Во время попусков воды из водоема важно учитывать режим нагонных явлений, так называемых "черноморок", — сказал Матишов. Они возникают при сильных юго-западных ветрах и приводят к наводнениям в дельте Дона, уточнил он. Ущерб жителям Дона от подобной катастрофы в сентябре 2014 года составил более одного миллиарда рублей.

Кроме того, по его словам, необходимы исследования Цимлянского водохранилища, в котором идут процессы абразии берегов и накопления твердого речного стока с 1952 года, в результате чего фиксируется заиление. В связи с этим проектные расчеты полезного объема чаши искусственного моря уже устарели.