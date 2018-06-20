Эволюционную судьбу плиозавров изучили по зубам

Ученые описали новые формы зубов плиозавров — крупных морских рептилий, занимавших вершины пищевых цепей в морях юрского и мелового периодов 170-90 миллионов лет назад. Ранее считалось, что на рубеже этих временных отрезков разнообразие плиозавров сократилось, но наибольшее число вариаций форм зубов плиозавров палеонтологи отмечают именно в этом периоде. Новые данные свидетельствуют, что при переходе из юрского периода в раннемеловой разнообразие плиозавров не только не сократилось, а даже увеличилось. Работа опубликована в журнале Palaeontology.

Авторы статьи исследовали остатки рептилий, найденных на территории России — в Сибири и Поволжье — и относящихся к позднеюрской (163—145 миллинов лет назад) и раннемеловой (145—100 миллинов лет назад) эпохам. Палеонтологи из МГУ имени М. В. Ломоносова и их зарубежные коллеги особенно заинтересовались зубами: среди находок обнаружены зубы нескольких форм. Такое разнообразие ставит под сомнение гипотезу о том, что лишь одна эволюционная линия плиозавров пересекла границу между юрским и меловым периодами.

Ранее считалось, что для середины мелового периода характерны плиозавры исключительно с коническими коронками зубов, тогда как для конца юрского и начала мелового периода были известны формы только с трехгранными коронками. Новые находки из пограничных отложений юрского и мелового периодов позволили утверждать, что плиозавры с коническими коронками жили одновременно с обладателями трехгранных коронок на протяжении как минимум 25 миллионов лет на рубеже периодов. При этом наблюдается несколько разных типов конических коронок, различающихся по форме и расположению продольных гребней.

Расчеты показали, что наибольшее разнообразие в форме зубов плиозавров возникло именно в этот временной интервал. Открытие позволяет говорить о том, что плиозавры пересекли границу рассматриваемых периодов без снижения разнообразия, а, напротив, с увеличением. Это разнообразие сократилось позже, в конце раннемеловой эпохи (после барремского века), когда исчезли плиозавры с трехгранными зубами.