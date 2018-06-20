Динозавры жили стаями

В Китае обнаружили следы динозавров, которые жили 120 миллионов лет назад

Сотрудники международной археологической экспедиции обнаружили на востоке Китая окаменелости со следами различных видов динозавров, которые проживали более 120 миллионов лет назад, сообщает агентство Синьхуа

Международная команда в составе археологов из Китая, Австралии США , обнаружили на территории провинции Шаньдун более 300 следов, предположительно, оставленных группой динозавров в меловой период около 120 миллионов лет назад.

По словам автора исследования о находке, судя по обнаруженным следам, они принадлежали семи различным видам динозавров.

"Обнаружение следов динозавров было шоком, так как в этом районе ранее не было найдено никаких останков динозавров", — отмечает Ван Сяоли, глава Института геологии и палеонтологии при Университете города Линьи провинции Шаньдун.

Самой "потрясающей находкой" археологи называют обнаружение параллельных следов, оставленных дейнонихами. Ученые полагают, что находка говорит о том, что динозавры, которые, как предполагалось, жили обособленно, на самом деле обитали большими стаями.