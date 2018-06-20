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Динозавры жили стаями
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В Китае обнаружили следы динозавров, которые жили 120 миллионов лет назад 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Frederick J. Brown
Сотрудники международной археологической экспедиции обнаружили на востоке Китая окаменелости со следами различных видов динозавров, которые проживали более 120 миллионов лет назад, сообщает агентство Синьхуа.
Международная команда в составе археологов из Китая, Австралии и США, обнаружили на территории провинции Шаньдун более 300 следов, предположительно, оставленных группой динозавров в меловой период около 120 миллионов лет назад.
По словам автора исследования о находке, судя по обнаруженным следам, они принадлежали семи различным видам динозавров.
"Обнаружение следов динозавров было шоком, так как в этом районе ранее не было найдено никаких останков динозавров", — отмечает Ван Сяоли, глава Института геологии и палеонтологии при Университете города Линьи провинции Шаньдун.
Самой "потрясающей находкой" археологи называют обнаружение параллельных следов, оставленных дейнонихами. Ученые полагают, что находка говорит о том, что динозавры, которые, как предполагалось, жили обособленно, на самом деле обитали большими стаями.
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