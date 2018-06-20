Назван способ просуществовать 100 триллионов лет

Технологически развитая инопланетная цивилизация способна создавать «звездные фермы» для борьбы с дефицитом энергии, вызванным расширением Вселенной. Это позволит ей просуществовать максимум до 100 триллионов лет, когда прекратятся процессы звездообразования. К такому выводу пришел американский астрофизик Дэн Хупер (Dan Hooper) из Чикагского университета и Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (штат Иллинойс). Статья ученого выложена в репозиторий препринтов arXiv.

Примерно через 100 миллиардов лет ускоренное расширение Вселенной сделает невозможным наблюдение не только следов Большого Взрыва, но и многих галактик, поскольку свет от них не будет успевать доходить до наблюдателя. Эти объекты будут находиться так далеко, что, по закону Хаббла, они будут удаляться от Земли со скоростью, превышающей скорость света. В результате отдельные области Вселенной окажутся полностью изолированными друг от друга космологическим горизонтом.

Как считает ученый, любая технологически продвинутая цивилизация, находящаяся в такой области, должна потреблять огромное количество энергии, однако постепенно исчерпает все доступные ей ресурсы. Чтобы продлить свое существование, инопланетяне должны уметь перемещать звезды из других галактик, которые в будущем окажутся за пределами космологического горизонта, и собирать их в родной галактике.

Чтобы максимально использовать свет от звезды, цивилизации могут воздвигать астроинженерные структуры, подобные сферам Дайсона. При этом Хупер не говорит, каким образом будет осуществляться транспортировка.

Однако другие исследователи считают, что такая деятельность гипотетических инопланетян бессмысленна, поскольку в космосе уже существуют естественные «хранилища» звезд. Например, большие скопления галактик имеют миллиарды звезд, а их сила тяготения достаточна, чтобы предотвратить рассеивание из-за расширения Вселенной. Инопланетные цивилизации, таким образом, просто могут мигрировать в более богатые звездами области.