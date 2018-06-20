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Китайские археологи обнаружили древний город
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Китайские археологи обнаружили развалины древнего города времен династии Мин 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Китайские археологи во время раскопок на территории провинции Цзянси обнаружили развалины древнего поселения, передает агентство "Синьхуа". По словам ученых, город был построен во времена правления династии Мин (1368-1644).
В течение семи месяцев специалисты вели раскопки вблизи деревушки Тяньбао уезда Юнфэн на северо-западе провинции. Площадь древнего городища достигала 550 тыс. кв м. Ученые сообщили, что на месте работ им удалось обнаружить руины восьми городских ворот, а также развалины городской стены, некогда защищавшей местных жителей от внешних угроз. Протяженность сохранившегося до наших дней участка составляет порядка 3 км.
Во время изучения постройки экспертам удалось найти несколько надписей. Было установлено, что ряд древних посланий был высечен в камне в 1524 году, другие — в период с 1726 по 1850 годы. Это свидетельствует о сохранности стены и во времена следующей после Мин династии Цин (1644-1911).
Археологи нередко сообщают о найденных в провинции Цзянси артефактах, руинах старинных сооружений и целых поселений. В последнее время наиболее запоминающимися среди них стали найденные в гробнице Хайхуньского хоу — правителя области Хайхунь — уникальные нефритовые изваяния возрастом 2 тыс. лет, а также считавшиеся утерянными изречения Конфуция — бамбуковые дощечки с записью текста "Ци Лунь". А в августе прошлого года ученые представили миру могилу китайского драматурга и поэта Тан Сяньцзу (1550-1616), которого сами жители именуют "китайским Шекспиром".
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