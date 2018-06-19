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Воронка камчатского вулкана превратилась в озеро
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Воронка камчатского вулкана превратилась в озеро 

News.ru 2 часа назад
Фото: facebook.com/Чудеса России
В активной воронке Мутновского, знаменитого вулкана Камчатского полуострова, образовалось озеро, сообщает Interfax.
Представитель института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил, что этот феномен произошёл впервые за всю историю наблюдения.
Французский турист Лоран Тавинье поделился фотографиями за 24 марта и за 9 мая текущего года, на которых видно, как появляется озеро.
«Это яркое вулканологическое событие важно и для науки, и для Камчатки, и для планеты. Оно будоражит воображение, призывает искать аналогии в разных уголках мира, зовет изучать вулканы»,
— прокомментировали в института вулканологии и сейсмологии В учреждении высказывают разные предположения о появлении озера в кратере.
Оно могло появился в связи со снижением общей активности вулкана, и влага не успевает испаряться.
Возможна также образование связи между вулканами Горелый и Мутновский: в результате мощной активизации Горелого в период с 2010-2014 годов озеро в его кратере испарилось, а теперь «переселилось» на Мутновском. Ученые планируют в ближайшее время экспедицию, чтобы установить достоверную причину изменений.
На фотографиях видно, что вода в озере не кипит, а значит не превышает 100 градусов.
Вулкан Мутновский имеет высоту 2323 м над уровнем моря и расположен в 70 км от Петропавловска-Камчатского, его активная воронка имеет размер 440 м на 100 м.
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