Воронка камчатского вулкана превратилась в озеро

В активной воронке Мутновского, знаменитого вулкана Камчатского полуострова, образовалось озеро, сообщает Interfax

Представитель института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщил, что этот феномен произошёл впервые за всю историю наблюдения.

Французский турист Лоран Тавинье поделился фотографиями за 24 марта и за 9 мая текущего года, на которых видно, как появляется озеро.

«Это яркое вулканологическое событие важно и для науки, и для Камчатки, и для планеты. Оно будоражит воображение, призывает искать аналогии в разных уголках мира, зовет изучать вулканы»,

— прокомментировали в института вулканологии и сейсмологии В учреждении высказывают разные предположения о появлении озера в кратере.

Оно могло появился в связи со снижением общей активности вулкана, и влага не успевает испаряться.

Возможна также образование связи между вулканами Горелый и Мутновский: в результате мощной активизации Горелого в период с 2010-2014 годов озеро в его кратере испарилось, а теперь «переселилось» на Мутновском. Ученые планируют в ближайшее время экспедицию, чтобы установить достоверную причину изменений.

На фотографиях видно, что вода в озере не кипит, а значит не превышает 100 градусов.