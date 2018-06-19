Европа объединилась ради победы над Россией

Дело техники

В июне 2018-го ЕК (Европейская комиссия) для «поддержки и дальнейшего укрепления лидерства ЕС в космосе» предложила на 2021-2027 годы вместо 12 миллиардов евро выделить 16 миллиардов. Можно было бы порадоваться за ЕКА ( Европейское космическое агентство ), если бы не обнародованные планы ЕК по созданию «агентства ЕС по космической программе».

Лишенное статуса

В своем современном виде ЕКА образовалась в мае 1975-го как межправительственная организация. Правовые аспекты сотрудничества ЕКА и ЕС прописаны в рамочном соглашении, вступившем в силу в мае 2004-го. В данном документе указывается, что взаимодействие ЕК и ЕКА осуществляется через Объединенный секретариат, включающий представителей ЕС и генерального директора ЕКА. Финансирование ЕКА проводится по линии ЕК и за счет взносов стран-партнеров.

В мае 2007-го 29 европейских стран заявили о поддержке единой космической политики, фактически объединив подходы ЕКА, ЕС и отдельных государств-членов ЕКА и ЕС. В принятой резолюции стороны пообещали координировать совместные усилия в области космической политики, касающиеся, в частности, вопросов безопасности и доступа к космосу. Тогда же звучали планы о придании ЕКА, формально полностью независимого от ЕС, статуса «агентства ЕС». Сегодня понятно, что таким планам не суждено сбыться.

Настоящее агентство

В июне 2018-го ЕК решила переименовать «агентство ЕС по глобальной спутниковой системе навигации», отвечающее за Galileo и EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), в «агентство ЕС по космической программе». В пресс-релизе ЕК, посвященном космическому бюджету на 2021-2027 годы, отмечается, что в перспективе такое агентство будет играть все большую роль в реализации европейской космической политики, тогда как ЕКА останется «основным партнером в технической и оперативной реализации космической программы ЕС».

Проект бюджета настоящего европейского космического агентства на 2021-2027 годы включает в себя 9,7 миллиарда евро на Galileo и EGNOS, 5,8 миллиарда на программу ЕС по дистанционному зондированию Земли Copernicus и 500 миллионов на разработку компонентов системы безопасности, включающую программу по мониторингу космической погоды, наблюдению за космическим мусором и отслеживанию потенциально опасных околоземных объектов SSA (Space and Situational Awareness) и секретную спутниковую правительственную связь GOVSATCOM (Governmental Satellite Communication).

Хотя программы Galileo, EGNOS и Copernicus фактически реализует ЕКА, финансирование, владение и управление ими находится в компетенции ЕК. Создание нового агентства ЕС, в ведении которого будут находиться данные программы, официальный Брюссель объясняет необходимостью рыночного продвижения услуг глобальной навигации и обеспечения упрощенного доступа к навигационным ресурсам для европейских пользователей. Однако в действительности такое решение ЕК скорее всего продиктовано политическими причинами.

28 минус 1

Согласно инициативе ЕК, поддержанной 27 странами-участниками ЕС (без Великобритании), Брексит делает невозможным полноценное участие Великобритании в Galileo. Ограничения касаются военных аспектов программы, передача данных о которых третьей стороне (Великобритании после выхода из ЕС) считается угрозой европейской безопасности. В такой ситуации ЕКА, куда входит Великобритания, якобы получило распоряжение от ЕК в вопросах Galileo не учитывать интересы Соединенного Королевства.

В настоящее время стоимость программы Galileo оценивается в 10 миллиардов евро. На долю Великобритании приходится 12 процентов от этой суммы, официальный Лондон в случае ограничения Брюсселем доступа к навигационной системе хочет вернуть вложенные средства обратно. В этой связи Соединенное Королевство даже задумалось о создании собственной навигационной системы, призванной конкурировать с Galileo, американской GPS (Global Positioning System), российским ГЛОНАСС и китайским BeiDou.

Учитывая текущую военную зависимость ЕС, включая Великобританию, от США , противоречия между Брюсселем и Лондоном вряд ли обусловлены соображениями безопасности. Также маловероятно, что Соединенное Королевство решится на создание собственной спутниковой системы глобального позиционирования, стоимость которой оценивается в 3,5 миллиарда евро.

Одно на всех

На инициативу ЕК о создании агенства ЕС незамедлительно отреагировало ЕКА. Космическая организация дипломатично отметила, что «приветствует предложение ЕС» об увеличении финансирования европейских космических программ, однако «готовит собственное предложение для своего Совета 2019 года на уровне министров, которое будет представлять собой вклад ЕКА в реализацию общего видения ЕКА и ЕС и целей будущего Европы в космосе». Там же отдельно отмечается, что «ЕКА должно оставаться космическим агентством своих государств-членов и ЕС».

По этому поводу в мае 2018-го высказался генеральный директор ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер, предложивший государствам-членам ЕКА наделить организацию статусом космического агентства государств-членов и ЕС. «Нет необходимости учреждать в Европе новое параллельное космическое агентство, создание которого потребует десятилетий и обойдется в миллиарды. Само по себе это является серьезным риском для программ, которыми оно будет управлять», — считает гендиректор ЕКА.

Далекие цели

В ведение «агентства ЕС по космической программе» не попадают европейские инициативы, связанные с дальним космосом. Речь идет, в частности, о проектах международной окололунной орбитальной станции LOP (Lunar Orbital Platform) — Gateway, МКС (Международная космическая станция) и ExoMars 2020. Ничего не сообщается о роли нового агентства ЕС в разработке перспективной европейской ракеты-носителя Ariane 6 и сервисного модуля (на основе грузовика ATV — Automated Transfer Vehicle — для МКС) для американского пилотируемого корабля Orion.

Данные космические программы, в отличие от Galileo, в настоящее время не являются коммерчески выгодными, а их реализация предполагает интенсивное международное сотрудничество и большие затраты. В такой ситуации появление «агентства ЕС по космической программе» обозначит границы технологической автономности Евросоюза от США и других западных партнеров и, в лучшем случае, позволит ЕКА сосредоточиться на крупных международных проектах. При более неблагоприятном развитии ситуации ЕКА рискует стать заложником бюрократических споров между Великобританией и остальными 27 странами-участниками ЕС.