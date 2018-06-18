В США сфотографировали необычное облако

Фотография, сделанная жителем штата Алабама Риком Гейссом, на которой запечатлено штормовое облако идеальной формы, удивила пользователей социальных сетей, сообщает Live Science.
Quite possibly the best example of a mushroom 🍄 cloud I have ever seen! Earlier today in Gulf Shores, #Alabama 📷 Rick Gross @StormHour @spann pic.twitter.com/OpAPS6MfIX— Jake Dunne, MS (@Jake_WPMI) 13 июня 2018 г.
Опубликовал фотографию метеоролог Джейк Данн, подписав ее "Вполне возможно, это лучший пример грибного облака, которое вы когда-либо видели! ".
"Это облако на самом деле является обычным типом штормового, — сказал Джефф Халверсон, специалист по погодным условиям. — Его форма образована центральным восходящим потоком, который несет сухой холодный воздух".