Ещё
В США сфотографировали необычное облако
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США сфотографировали облако, похожее на гриб из игры «Супер Марио» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Courtesy/Rick Geiss
Фотография, сделанная жителем штата Алабама Риком Гейссом, на которой запечатлено штормовое облако идеальной формы, удивила пользователей социальных сетей, сообщает Live Science.
Опубликовал фотографию метеоролог Джейк Данн, подписав ее "Вполне возможно, это лучший пример грибного облака, которое вы когда-либо видели! ".
​ "Это облако на самом деле является обычным типом штормового, — сказал Джефф Халверсон, специалист по погодным условиям. — Его форма образована центральным восходящим потоком, который несет сухой холодный воздух".
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян122
Россия скидывает американские облигации124
Появились подробности о состоянии Кобзона187
Белоруссия обратилась с предложением к России249
Тяжелобольной Билан обратился к народу175
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение