Ученые объяснили загадочный нагрев Луны

Загадочный нагрев Луны объяснили деятельностью астронавтов

Как показало новое исследование, загадочный нагрев Луны в 70-х годах прошлого века можно объяснить деятельностью астронавтов. Идя или передвигаясь при помощи ровера недалеко от углублений, прорытых для измерения тепловых потоков, последние могли таким образом обнажить нижние слои грунта, которые поглощали больше солнечного света и тем самым вызывали больший нагрев спутника.

Астронавты в ходе миссий «Аполлон 15» и «Аполлон 17» в 1971 и 1972 гг. устанавливали приборы в грунте для измерения тепловых потоков, которые должны были помочь определить, как много тепла движется из недр Луны на поверхность — в итоге эти измерения, как ожидалось, помогут определить структуру и состав спутника Земли.

Приборы работали вплоть до 1977 года, передавая данные в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, США . Эти данные были записаны на магнитные ленты и хранятся в Центре космических полетов Годдарда в Гринбелте. Точнее, в архивах хранятся лишь некоторые записи — записанные между 1971 и 1974 гг. : остальные были утеряны.

Измерения, сделанные до 1974 года, демонстрировали небольшое увеличение температур Луны в сравнении с несколькими предыдущими годами — это явление и приводило в замешательство ученых. Исследователи же под руководством Сеичи Нагихары (Seiichi Nagihara) из Техасского технологического университета решили объяснить загадку — прежде всего, им потребовалось разыскать недостающие данные.

Специалисты обнаружили, что данные были записаны на других, забытых лентах, 440 из которых были найдены в центре Washington National Records Center. Эти 440 записей датируются периодом между апрелем 1975 и июнем 1975 гг. Исследователи нашли и другие данные — и в итоге смогли установить, что регистрировавшееся нагревание Луны продолжалось вплоть до 1977 года, то есть до завершения работы приборов. Кроме того, ученые определили, что температура сильнее росла ближе к поверхности — это также указывало на искусственную причину нагрева спутника Земли. Специалисты затем обратились к наблюдениям за районом высадки миссий, сделанных при помощи аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который был запущен в 2009 году: на основе этих данных исследователи пришли к выводу, что нагревание было именно локальным феноменом — в тех местах, где активность астронавтов освободила ранее скрытые слои грунты, поглощающие больше солнечного света. Ученые полагают, что тогда Луна — в районах работы миссий — нагрелась приблизительно на 2-4 градуса Цельсия.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. Кратко о работе сообщает портал Space.com.